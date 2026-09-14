Пєсков схвалив заклики Трампа припинити удари по російських НПЗ

Російське керівництво продовжує наполягати на подальшій ескалації бойових дій та намагається тиснути на міжнародну спільноту через енергетичний шантаж. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що окупаційні війська продовжують виконувати свої завдання по всій території України і не збираються зупинятися. За його твердженням, ситуація на передовій нібито демонструє послідовне наближення Москви до реалізації намічених цілей так званої "спецоперації".

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Динаміка просування на фронтах СВО буде продовжена, — запевнив речник Кремля, — ні у кого не повинно бути сумнівів на цей рахунок".

Пєсков також розкритикував упевненість міжнародних партнерів України у її спроможності тримати оборону. Він зазначив, що у деяких колах досі зберігається помилкова думка, ніби Київ має потенціал протистояти тиску з боку Російської Федерації.

Водночас у Кремлі позитивно відреагували на дипломатичні ініціативи третіх країн. Зокрема, Володимир Путін схвально сприйняв наміри лідерів Китаю та Індії долучитися до процесу врегулювання. Представник диктатора РФ додав, що будь-яка держава може задіяти свої важелі впливу, аби змусити українську владу до поступок.

Коментуючи нещодавній заклик Дональда Трампа до Володимира Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, Пєсков висловив повну солідарність із цією позицією. Він наголосив, що Москва підтримує будь-які вимоги до України щодо припинення ударів по об'єктах інфраструктури.

"Випадіння російських нафтопродуктів із міжнародного експорту, — резюмував Пєсков, — суттєво впливає на світові ринки".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський розраховує наступного тижня провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Одними з головних тем переговорів можуть стати можливість запровадження морського та енергетичного перемир’я між Україною та Росією.