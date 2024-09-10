Песков отреагировал на удары Украины по Подмосковью и оценил работу ПВО

Как заявил во время брифинга спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, так называемая "специальная военная операция" в Украине в настоящий момент — единственный способ достижения целей России.

Дмитрий Песков

"Для нас, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных договоренностях Москвы и Киева, — главное — достижение наших целей и "специальная военная операция" в настоящий момент — в отсутствие иных альтернатив — является единственным возможным способом достижения наших целей".

Поэтому, сказал Песков, Россия и продолжает "СВО".

Также спикер Путина прокомментировал атаку украинских беспилотников на территорию РФ. Он заявил, что якобы Вооруженные силы России накопили "большой опыт" в подавлении украинских беспилотников и успешно отражают атаки.

"В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО. Это должны делать специалисты. На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что, конечно, наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. И, конечно, они дают высокие результаты. Но что касается настоящей, профессиональной оценки — это должны делать именно профессионалы", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 10 сентября российские власти отрапортовали, что удалось сбить 14 летевших на Москву беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что беспилотники якобы сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Сергей Собянин также рассказал, что на месте падения обломков по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.

При этом спикер МИД РФ Мария Захарова устроила истерику по поводу дроновой атаки на Подмосковье, и пригрозила ответными мерами.



