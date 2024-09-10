Песков отреагировал на удары Украины по Подмосковью и оценил работу ПВО

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Ткачик Олеся
Как заявил во время брифинга спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, так называемая "специальная военная операция" в Украине в настоящий момент — единственный способ достижения целей России.
Дмитрий Песков
Поэтому, сказал Песков, Россия и продолжает "СВО".
Также спикер Путина прокомментировал атаку украинских беспилотников на территорию РФ. Он заявил, что якобы Вооруженные силы России накопили "большой опыт" в подавлении украинских беспилотников и успешно отражают атаки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 10 сентября российские власти отрапортовали, что удалось сбить 14 летевших на Москву беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что беспилотники якобы сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Сергей Собянин также рассказал, что на месте падения обломков по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.
При этом спикер МИД РФ Мария Захарова устроила истерику по поводу дроновой атаки на Подмосковье, и пригрозила ответными мерами.
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