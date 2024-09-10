Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российской армии есть план, как отвергнуть украинские силы из Курской области, однако отказался объявить его детали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрия Пескова во время брифинга спросили, ставит ли Кремль определенные сроки армии РФ, чтобы та отвергла украинских военных из Курской области. Спикер Кремля избежал прямого ответа указав, что армия РФ имеет планы на этот счет.

"Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но их нельзя обсуждать публично", — сказал Песков.

В СМИ сообщалось, что Путин в середине августа издал приказ освободить Курскую область от украинских сил до 1 октября 2024 года.

Украина прорвала российскую границу и вошла на территорию России в Курской области 6 августа. Благодаря этому Украина перехватила инициативу, добилась перевода российских войск из других участков фронта, нивелировала идею мирных переговоров по линии фронта и показала жителям РФ, что война может происходить и на территории России.

Путин избегает комментариев по поводу Курской операции, а российская пропаганда умаляет бои на территории РФ освещая деятельность российского диктатора на международной арене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир "Ахмата" Апти Алаудинов дал прогноз, когда закончатся бои в Курской области и вообще война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что аналитик разведки на основе открытых источников подсчитал потери военной техники в Курской области со стороны Украины и России в течение месяца боев.