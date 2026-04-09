Кравцев Сергей
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для других государств, если те не предпринимают действий, направленных против ее безопасности. В частности, Москва не готовится атаковать Париж.
По его словам, Москва не угрожает странам, которые не становятся "центрами антироссийской деятельности", не пытаются, как утверждают в Кремле, нанести вред русскоязычному населению и не подрывают безопасность Российской Федерации.
Таким образом Песков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон, который ранее назвал одной из главных угроз вероятность военного конфликта с Россией.
В Кремле такие опасения назвали "абсолютно безосновательными".
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, напротив, заинтересована в выстраивании "добрых и взаимовыгодных отношений" со всеми странами, включая европейские.
При этом он выразил сожаление, что государства Европы, по версии Москвы, продолжают отказываться от контактов с Россией.
Заявления сторон отражают сохраняющееся напряжение в отношениях между Москвой и западными столицами, где риторика о возможной эскалации и прямом столкновении звучит все чаще на фоне продолжающейся войны и ухудшения дипломатических связей.
Читайте также на портале "Комментарии" — представитель российского диктатора Дмитрий Песков убежден, что на украинской стороне лежит ответственность за результат переговоров с Россией.