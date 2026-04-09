Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для других государств, если те не предпринимают действий, направленных против ее безопасности. В частности, Москва не готовится атаковать Париж.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва не угрожает странам, которые не становятся "центрами антироссийской деятельности", не пытаются, как утверждают в Кремле, нанести вред русскоязычному населению и не подрывают безопасность Российской Федерации.

Таким образом Песков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон, который ранее назвал одной из главных угроз вероятность военного конфликта с Россией.

В Кремле такие опасения назвали "абсолютно безосновательными".

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, напротив, заинтересована в выстраивании "добрых и взаимовыгодных отношений" со всеми странами, включая европейские.

При этом он выразил сожаление, что государства Европы, по версии Москвы, продолжают отказываться от контактов с Россией.

Заявления сторон отражают сохраняющееся напряжение в отношениях между Москвой и западными столицами, где риторика о возможной эскалации и прямом столкновении звучит все чаще на фоне продолжающейся войны и ухудшения дипломатических связей.

"На переговорном треке уже давно настал момент, как сказал Путин, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность – это, по идее, должен быть Зеленский – и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать", — подчеркнул он в комментарии пропагандистским медиа.



