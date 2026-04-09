Пєсков відповів на страхи Європи: чи готується РФ до війни з Францією
Пєсков відповів на страхи Європи: чи готується РФ до війни з Францією

У Москві запевняють, що шукають «взаємовигідні відносини», тоді як на Заході зростають побоювання нового конфлікту

9 квітня 2026, 13:33
Кравцев Сергей

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрози для інших держав, якщо ті не роблять дій, спрямованих проти її безпеки. Зокрема Москва не готується атакувати Париж.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Москва не загрожує країнам, які не стають "центрами антиросійської діяльності", не намагаються, як стверджують у Кремлі, завдати шкоди російськомовному населенню та не підривають безпеку Російської Федерації.

Таким чином Пєсков прокоментував заяву начальника Генштабу Збройних сил Франції Фаб'єна Мандона, який раніше назвав однією з головних загроз ймовірність військового конфлікту з Росією.

У Кремлі такі побоювання назвали "абсолютно безпідставними".

Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія, навпаки, зацікавлена у вибудовуванні "добрих та взаємовигідних відносин" з усіма країнами, включаючи європейські.

При цьому він висловив жаль, що держави Європи, за версією Москви, продовжують відмовлятися від контактів із Росією.

Заяви сторін відображають напругу, що зберігається у відносинах між Москвою і західними столицями, де риторика про можливу ескалацію і пряме зіткнення звучить все частіше на тлі війни, що триває, і погіршення дипломатичних зв'язків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — представник російського диктатора Дмитро Пєсков переконаний, що на українській стороні лежить відповідальність за результат переговорів із Росією.

"На переговорному треку вже давно настав момент, як сказав Путін, коли хтось у Києві має взяти на себе відповідальність — це, за ідеєю, має бути Зеленський — і зробити все, щоб переговори увінчалися успіхом. Вони чудово знають, що потрібно зробити", — наголосив він у коментарі пропагандистським медіа.




