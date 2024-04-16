Песков прокомментировал идею Макрона об «олимпийском перемирии»

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала никаких официальных предложений от президента Франции Эммануэля Макрона по поводу установления перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Дмитрий Песков

"До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал", — сказал Песков.

Помимо этого, спикер кремлевского диктатора заявил, что Москва скептически относится к идее установления перемирия поскольку, якобы Украина использует его в своих целях.

"И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив", - заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил с 26 июля по 11 августа объявить перемирие во всех военных конфликтах в мире, в том числе и в Украине. Он рассчитывает, что Китай поможет Франции продвинуть эту идею.

При этом в Украине откровенно скептически относятся к инициативе Макрона. Военная эксперты считают, что президент Франции даже подыгрывает Москве. Дело в том, отмечают аналитики, что страна-агрессор обязательно использует это время, чтобы подготовить новое наступление на Украину. По их словам, России нужно завести на фронт новые войска, чтобы организовать наступательную кампанию. Конечно, добавляют они, это проще и комфортнее делать, если ВСУ не ведут огонь. То есть, перемирие – это комфортные условия для России, чтобы подготовить новый акт агрессии против Украины.

Примечательно, что руководство Украины прекрасно понимает все риски, которые ожидают Украину.