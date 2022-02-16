Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам и вспомнил Канаду

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал для российских СМИ обращение Байдена к россиянам. По его словам, народ РФ, наверное, должен быть рад, что о нем думают американцы, однако Россия предпочла бы не слышать "угрозы" от США. Об этом пишет Дождь.

Как отметил спикер президента России Дмитрий Песков, что "угрозы (санкциями — ред.), которые повторяются как мантры на ежедневной основе, честно говоря, уже сильно надоели". А также он подчеркнул, что лучше бы Байден обратился к "украинскому народу и призвал бы украинский народ не стрелять в друг друга никогда".

Когда журналисты спросили Пескова, планирует ли Путин обратиться к США с речью, он уточнил: "с призывом не нападать на Канаду?", затем засмеялся и добавил, что таких планов у лидера России нет.

Напомним, что 15 февраля Байден выступил с речью и обращением к россиянам по поводу возможного вторжения России в Украину. По словам президента США, такая угроза очень вероятна. В выступлении он отметил, что НАТО, Украина и Соединенные штаты не представляют угрозы Кремлю. Тем более, что планов размещать

в Украине тяжелое вооружение, ракетные комплексы, которые могут угрожать безопасности России, нет.



Эксперты высказались по поводу речи Байдена и подчеркнули, что есть намеки для Кремля на возможность обсуждать ситуацию с безопасностью и того, что в НАТО могут вступать любые страны и Россия этому не помешает.

Как сообщал портал "Комментарии", депутат британского парламента Тобиас Элвуд выступил в Верховной Раде с речью. Политик поздравил украинцев с праздником и подтвердил всестороннюю поддержку нашего государства со стороны Британии.







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