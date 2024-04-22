Песков рассказал, есть ли подвижки в вопросе проведения мирных переговоров с Украиной

Как заявил представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков, сейчас нет абсолютно никаких подвижек в возможности переговоров между Киевом и Москвой.

Дмитрий Песков

"Киев де-юре отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой. В этом плане здесь нет никаких подвижек. Специальная военная операция продолжается", — сказал Песков.

По его словам, ранее российский диктатор Владимир Путин констатировал готовность к мирному урегулированию военного конфликта в Украине. При этом он подчеркнул, что никакой мирной инициативы не было.

"Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это была не инициатива, а констатация хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия готова к так называемым мирным переговорам, но с учетом "реалий на земле". Так, страна-террорист хочет, чтобы ей отдали не только Донбасс и Крым, а также Херсонскую и Запорожскую области, поскольку они уже внесены в Конституцию страны-агрессора, как "новые регионы".

Известно, что сейчас "мирные инициативы" РФ продвигает Китай, который хочет, чтобы Запад перестал помогать Украине оружием. Также в Китае уже не говорят об уважении территориальной целостности Украины. Этом, по мнению экспертов, может свидетельствовать о том, что Пекин поддерживает мантру РФ с "новыми регионами".

При этом в Украине признают только единственный способ прекращения войны, а именно по мирной формуле президента Владимира Зеленского, которая предусматривает возвращения Украины к границам 1991 года. При этом в Украине даже отвергают идею перемирия с РФ, поскольку она никогда не держит слова, и будет продолжать убивать граждан Украины.



