Песков рассказал, использует ли РФ Starlink на фронте

Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия не использует терминалы спутниковой связи Starlink на фронте в Украине.

Песков рассказал о "Старлинке"

По его словам, РФ якобы просто не может этого сделать по одной причине.

"Это не сертифицированная у нас система, соответственно, она не может быть официально поставлена сюда и официально не поставляется. Соответственно, она никак не может быть официально использована никоим образом",

– заявил Песков.

Вместе с тем, военный аналитик Иван Ступак в эфире Freedom отметил, что терминалы Starlink для российских оккупационных войск, вероятно, завозят из Объединенных Арабских Эмиратов. По его словам, якобы российские специалисты критикуют использование этих систем на фронте. Ибо, по их мнению, рано или поздно российской стороне отзовется использование этих терминалов.

"Они объясняют, что сигнал активируется непосредственно на оккупированных территориях, ставится точка, и у американской стороны есть четкое представление об узлах связи, где эти комплексы активируются. Плюс российская сторона утверждает, что якобы американцы смогут в дальнейшем и сейчас уже имеют возможность перехватывать разговоры или, точнее, перехватывать данные, которые передаются с использованием Starlink. И пока не прикрывают эту лавочку только потому, что идущая информация очень интересна американцам",

– рассказал Ступак.

Напомним, в российских пабликах начала появляться информация о том, что оккупанты на войне в Украине начали использовать терминалы Starlink.

Позже, как сообщал портал "Комментарии", эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер".

Также Юсов заявил, что "Старлинк" есть у россиян, в страну он попадает как "параллельный импорт" из третьих стран.

"Комментарии" рассказывали, Илон Маск заявил, что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи. "В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию", — написал Илон Маск в X. Вместе с тем он подчеркнул, что спутники Starlink не будут закрывать связь в России



