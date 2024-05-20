Ожидаемо, в РФ с новой силой запустили ИПСО о так называемой "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал российским журналистам о том, как скажется "окончание срока полномочий" президента Зеленского на ведение войны в Украине.

Дмитрий Песков

Спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что якобы такая политическая ситуация в Украине не будет иметь никакого значения на проведение "специальной военной операции".

"Нет. "Спецоперация" продолжается", — заявил Песков.

При этом пропагандистские СМИ утверждают, что срок полномочий президента Владимира Зеленского закончился 20 мая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что аналитики предупреждали, что, начиная с 20 мая в террористической России наполную включаться в "разгон" ИПСО по поводу так называемой "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. В частности, эту кампанию лично запустил кремлевский диктатор Владимир Путин, пребывая в Китае. Там он заявил, что точу в вопросе легитимности или "нелегитимности" Владимира Зеленского должен поставить Конституционный суд. Также он подчеркнул, что РФ заинтересована в легитимной власти в Украине, поскольку если возникнет необходимость подписывать какие-то договоренности, то нужно это делать с легитимным главой государства.

При этом аналитики говорят, что тему полномочий украинского президента российские террористы будут ставить во время проведения Глобального саммита мира в Швейцарии.

В то же время важно подчеркнуть, что согласно Конституции президента, Владимир Зеленский является абсолютно легитимным президентом. Он будет работать, пока не пройдут выборы и новый президент не примет присягу.



