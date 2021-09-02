Песков рассказал, какая вероятность, что Путин и Зеленский встретятся в этом году

Очень небольшая вероятность, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может состояться в этом году. Ее проведению должно предшествовать определение по ряду вопросов с чем сегодня есть определенные проблемы. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "РИА Новости", цитируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото: hromadske.ua

Спикер российского президента заявил, что главный камень преткновения в вопросе подготовки встречи состоит в том, что украинская сторона постоянно настаивает на обсуждении темы аннексированного Крыма, что в Кремле, конечно же, обсуждать не хотят. Дмитрий Песков выразил свое личное мнение, что встреча президентов России и Украины при очень маленькой вероятности может состояться в 2021 году.

Отметим, о встрече президентов Украины и РФ говорят уже давно, но российская сторона постоянно ссылается на то, что пока нет готовности со стороны Киева выполнять свои обещания, то и нет важности во встрече.

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