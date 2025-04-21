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Песков рассказал, какие позиции РФ и США по Украине полностью совпадают

В Кремле повторили, что Москва никогда не согласится, чтобы Украина стала членом НАТО

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России. И в этом вопросе есть полное понимание российской власти и действующей администрации США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление для российских пропагандистских СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков рассказал, какие позиции РФ и США по Украине полностью совпадают

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля подчеркнул, что в Москве еще раньше слышали, как Вашингтон на разных уровнях заявлял о невозможности членства Украины в НАТО. Кремль полностью поддерживает такие заявления, ведь они совпадают с позицией Москвы.

По словам Дмитрия Пескова, сейчас Россия и США работают по украинскому вопросу, Москва надеется, что это даст результаты.

"Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса", – повторил спикер российского диктатора.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России прокомментировали завершение так называемого пасхального перемирия. Там заявили, что продолжают проведение "специальной военной операции".

"С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", — заявили в Минобороны страны-агрессора.

В свою очередь так называемый глава террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что якобы российские войска начали продвижение в трех населенных пунктах южнодонецкого направления.

"Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар", — сказал Пушилин.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ анонсировала возобновление ударов по энергетике Украины: что заявил Песков.




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