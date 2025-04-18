РФ анонсировала возобновление ударов по энергетике Украины: что заявил Песков

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Кравцев Сергей
Срок моратория на удары по энергообъектам истек, но каких-то иных указаний по его поводу от российского диктатора Владимира Путина не было. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Также спикер российского диктатора намекнул на затягивании войны в Украине и продолжении огня.
Читайте также на портале "Комментарии" — в России отреагировали на заявления главы Офиса президент Андрея Ермака в Париже, где он подчеркнул, что Украина стремится к прекращению огня. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал такое заявление "циничным".
В частности, дипломат страны-агрессора заявил, что 17 апреля Вооруженные силы Украины якобы атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС.
По его словам, якобы украинский беспилотник был нейтрализован в 300 м от промышленной площадки, рядом с учебно-тренировочным центром, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Также издание "Комментарии" сообщало – прекращение огня в Украине невозможно, поскольку Киев со своей стороны провалил попытку прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН, передает о кремлевском агентстве "РИА Новости".
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