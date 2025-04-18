РФ анонсировала возобновление ударов по энергетике Украины: что заявил Песков

Срок моратория на удары по энергообъектам истек, но каких-то иных указаний по его поводу от российского диктатора Владимира Путина не было. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Также спикер российского диктатора намекнул на затягивании войны в Украине и продолжении огня.

"Определенный прогресс по Украине уже есть, он связан с временным мораторием на удары по объектам энергетики, но впереди еще много обсуждений", – высказался Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России отреагировали на заявления главы Офиса президент Андрея Ермака в Париже, где он подчеркнул, что Украина стремится к прекращению огня. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал такое заявление "циничным".

В частности, дипломат страны-агрессора заявил, что 17 апреля Вооруженные силы Украины якобы атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС.

По его словам, якобы украинский беспилотник был нейтрализован в 300 м от промышленной площадки, рядом с учебно-тренировочным центром, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Также издание "Комментарии" сообщало – прекращение огня в Украине невозможно, поскольку Киев со своей стороны провалил попытку прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН, передает о кремлевском агентстве "РИА Новости".

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по поводу энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — сказал Небензя.



