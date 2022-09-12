Песков сделал новое заявление о переговорах Путина с Зеленским

В Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, что в Москве не то, что не прогнозируют возможные переговоров с украинской стороной в ближайшее время, но не видят даже перспективы таких консультаций двух лидеров.

"Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", — заявил он.

Отметим, предшествовало такому заявлению спикера российского президента заявление украинского лидера. Зеленский в интервью телеканалу "CNN" четко дал понять, что не рассчитывает на переговоры с Путиным, поскольку Россия не вывела все свои войска из украинской территории и продолжает звать на переговоры, требуя в ультимативном порядке от Украины выполнения невозможного.

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