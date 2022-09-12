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Песков сделал новое заявление о переговорах Путина с Зеленским

Дмитрий Песков считает, что нет никаких перспектив на переговоры Путина с Зеленским, а, значит, война продолжается

сегодня, 15:20 comments1465
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков сделал новое заявление о переговорах Путина с Зеленским

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, что в Москве не то, что не прогнозируют возможные переговоров с украинской стороной в ближайшее время, но не видят даже перспективы таких консультаций двух лидеров.

"Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", — заявил он.

Отметим, предшествовало такому заявлению спикера российского президента заявление украинского лидера. Зеленский в интервью телеканалу "CNN" четко дал понять, что не рассчитывает на переговоры с Путиным, поскольку Россия не вывела все свои войска из украинской территории и продолжает звать на переговоры, требуя в ультимативном порядке от Украины выполнения невозможного.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последние дни вновь активизировались разговоры о необходимости переговоров между Киевом и Москвой. На эту тему высказался президент Франции Эммануэль Макрон, который в телефонной беседе с российским диктатором Владимиром Путиным призвал того закончить войну против Украины и начать переговоры. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, мол, не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание якобы Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Каковы перспективы переговоров? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/177491
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