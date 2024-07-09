Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в детскую больницу "Охматдет" попала "недолжным образом" примененная антиракета.

"Конечно, это все пиар-операция, причем пиар-операция на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета. Которая и попала в эту больницу в детскую. Это, действительно, трагедия, но она используется. Умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО", — сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, это "методика достаточно нечистоплотная и известная, неоднократно повторяющаяся".

При этом он цинично заявил, что Кремлю "очень сложно достучаться" до западного мира, поскольку там не хотят ничего слышать.

Россия, по его словам, тем не менее, все равно будет "нести правду о произошедшем" и в РФ, и в тех странах, где "аудитория готова слышать" российскую позицию и где у Москвы есть технологические возможности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. В сети есть видео, которые подтверждают, что российскую ракету никто не сбивал, то есть и речи не может быть ни о какой "антиракете".

Кроме того, в СБУ уже собрали доказательства того, что в больницу попала именно российская ракета, а не украинская.

При этом эксперты отмечают, что именно Россия ударила по больнице, чтобы ввести всех в состоянии шока. Также они активизировали в сети блогеров и лидеров мнений, которые начали говорить, что нужно заключать с Россией мир на любых условиях.



