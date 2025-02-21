Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече кремлевского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

Дмитрий Песков

Как заявил Песков, пока нет никакой информации о том, когда и где такая встреча может состояться.

"Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде", — сказал Песков.

При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что есть желание двух президентов, которое они выразили.

"Также есть установка хорошо эту встречу подготовить, чтобы она была максимально результативной. В ходе подготовки все нюансы будут проговариваться", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп нашел общий язык с Путиным и ценой сдачи Украины хочет спасти Россию от экономического краха и балканизации. Но такой сделке мешает президент Владимир Зеленский, который не хочет подписывать капитуляцию. Как обратил внимание военный эксперт Игаль Левин New York Post со ссылкой на источник, близкий к американскому президенту Дональду Трампу, отмечает, что Владимиру Зеленскому лучше уехать из Украины во Францию — мол, так будет лучше не только для мира, но и для самого Зеленского.

"Если источник реальный и это действительно было сказано, я не удивлюсь, если США решат помочь РФ в ликвидации Зеленского или просто отдадут на это мандат", — заявил военный эксперт Игаль Левин. Он напомнил, что есть негласное правило среди мировых элит: плебс может воевать, но сами элиты друг друга не трогают. Но в случае с Зеленским это правило могут отменить.



