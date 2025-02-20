Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Кремль согласен с новой администрацией США в том, что урегулирование войны в Украине по возможности нужно достигать на переговорах.

Дмитрий Песков

"[Представители новой администрации США] говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Эта позиция нам больше импонирует по сравнению с позицией предыдущей администрации. Здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией. Мы тоже считаем, что все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Подход президента США Дональда Трампа к войне между Россией и Украиной базируется на прагматизме и скептическом отношении к агрессивным намерениям Кремля. Трамп не считает, что цель кремлевского диктатора Владимира Путина — полный захват Украины. Это может свидетельствовать либо о недооценке угрозы, либо о попытке выработать собственную стратегию войны. Эксперты отмечают, что Трамп, дйествительно, не верит в то, что Путину нужна вся Украина, и поэтому украинским дипломатам нужно активнее работать с командой Трампа в этом вопросе. Впрочем, есть мнение, что как только Трамп разочаруется в Путине, он будет его жестко принуждать к миру.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сначала обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов. Дальше стали говорить о ста днях, а теперь – о 180 днях. Впрочем, он действительно якобы хочет, чтобы в Украине установили режим прекращения огня до 20 апреля или 9 мая. После этого, по его мнению, в Украине должны пройти президентские выборы и новый глава государства тогда подпишет мирное соглашение с Путиным.



