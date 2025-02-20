Трамп может рассориться с Путиным, как сделал это с Зеленским: когда это произойдет

Подход президента США Дональда Трампа к войне между Россией и Украиной базируется на прагматизме и скептическом отношении к агрессивным намерениям Кремля, отметил в эфире Freedom политический аналитик Евгений Костогризов.

Трамп, Зеленский и Путин

По его словам, Трамп не считает, что цель кремлевского диктатора Владимира Путина — полный захват Украины. Это может свидетельствовать либо о недооценке угрозы, либо о попытке выработать собственную стратегию войны.

“Дональд Трамп не верит в то, что Путин собирается захватить всю Украину, не верит, что это его настоящая цель. По действиям и заявлениям Трампа можно считать, что это так”, — отмечает аналитик.

Костогрызов подчеркнул, что сейчас важнее не выяснение причин этой позиции Трампа, а работа с ее последствиями.

То есть, говорит эксперт, необходимо доказать Дональду Трампу, что российский режим не настолько миролюбив или способен к договоренностям, как он считает. В то же время, единственным фактором, который может заставить его изменить свое мнение, являются действия самой России, например, нарушение соглашений или срыв переговоров, добавил он.

Кроме того, Трамп склоняется к стратегии быстрого мира через силу и готов к решительным действиям в случае, если Россия не продемонстрирует уступчивости в переговорах.

"Если Россия уже совсем упрется и не будет давать Трампу реализовать его подход "скорый мир через силу", он попытается это сопротивление преодолеть множеством методов", — подчеркнул Костогризов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сначала обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов. Дальше стали говорить о ста днях, а теперь – о 180 днях. Впрочем, он действительно якобы хочет, чтобы в Украине установили режим прекращения огня до 20 апреля или 9 мая. После этого, по его мнению, в Украине должны пройти президентские выборы и новый глава государства тогда подпишет мирное соглашение с Путиным.



