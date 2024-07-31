Песков сказал, почему Путин увеличил выплаты участникам войны в Украине

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков объяснил, зачем глава Кремля Владимир Путин повысил единовременную выплату новым контрактникам. При этом он категорически отрицает, что такое решение связано с изменением задач в зоне проведения "специальной военной операции".

Дмитрий Песков

"Нет, это не связано (с изменением задач в зоне "СВО"). Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников "СВО" и их семей", — заявил Песков.

При этом стало также известно, что в комитете Госдумы страны-агрессора по обороне пояснили, почему отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей. На выступление зампредседателя комитета Андрея Красова, в котором депутат пояснил позицию комитета, обратил внимание Telegram-канал Baza.

"Из чего состоит мужчина? Муж и чин! Муж — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем — чин — это работник, добытчик. Каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для семьи", — заявил Красов.

Так российский парламентарий ответил на выступление Нины Останиной. Она возмутилась доводом, который послужил причиной для отклонения законопроекта — якобы такой закон "приведет к уменьшению кадрового резерва", и напомнила, что при частичной мобилизации отсрочку получили 256 тысяч работников IT, 170 тысяч работников банковской сферы. Она отметила, что на "специальной военной операции" сейчас проходят службу 903 многодетных отца и 100 отцов детей с инвалидностью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты для военных, подписавших контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря.



