Путин в 2 раза увеличил выплату за отправку на войну: сколько теперь готов платить диктатор

Российский диктатор Владимир Путин более чем в два раза увеличил единовременную выплату для тех, кто готов заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times", со ссылкой на указ Путина, опубликованный на портале правовой информации.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно этому документу, теперь россияне и иностранцы, заключившие контракт с Минобороны РФ для отправки на войну в Украину, смогут получить единовременную выплату в 400 тысяч рублей, что приблизительно равно 192 тысячи гривен.

Ранее эта разовая выплата составляла 195 тысяч рублей.

Согласно указу, на повышенную выплату смогут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, Владимир Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тысяч рублей гражданам, решившим отправиться на войну.

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Британские эксперты отмечают в сводке, 11 июля российская независимая медиа-организация "Медуза" сообщила, что правительство России внедряет "систему обмена информацией" между министерством обороны и ФСБ для передачи подробной информации о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и не допустить их бегства из страны. Сообщается, что система должна быть полностью функциональной до осени 2024 года. По данным британской разведки, Россия ежегодно проводит два призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.

Также издание "Комментарии" сообщало — граждане Кубы продолжают активно выезжать в Россию, чтобы присоединиться к войне против Украины, несмотря на попытки правительства в Гаване прекратить вербовку. Об этом сообщает международное агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванное лицо, знакомое с этим вопросом.



