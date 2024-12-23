Как передает портал "Комментарии", традиционно Кремль использует любую встречу с лидерами других стран, чтобы показать, что Москва не находится в изоляции из-за войны в Украине, тем более, если речь идет о европейском лидере, каковым является премьер-министр Словакии Роберт Фицо, но в это раз пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что его шеф по итогам переговоров с Фицо никаких заявлений делать не будет.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Российские пропагандисты сухо заявили, что переговоры завершились.

Совместных заявлений для СМИ по итогам переговоров Путина и Фицо не было запланировано, заявил ТАСС Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который выступил против того, чтобы через украинскую территорию транзитом проходил российский газ в Европу, в частности в Словакию. Также Фицо заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну на Украине.

Роберт Фицо после визита в Москву, где он встретился с Путиным, написал сообщение в Facebook, где рассказал о целях визита в РФ. По его словам, он предупредил европейских коллег о своем путешествии к Путину и обвинил Зеленского в том, что ему пришлось лететь в Россию.

"Моя сегодняшняя встреча была реакцией президента Украины В. Зеленского, который ответил на мой личный вопрос в четверг, сказал, что против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — пишет Фицо.

По его словам, "такое настроение" Зеленского вредит и создает угрозу для Словакии в производстве электроэнергии. Фицо считает, что такие решения Украины "недопустимы". Словацкий политик рассказал, что Путин согласен продавать российский газ странам Запада, однако из-за решения украинского президента это будет невозможно с начала 2025 года.

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