Кремлевский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во Вьетнаме, имел в виду, что террористической России нужно идти до конца в достижении целей так называемой "специальной военной операции", заявил спикер диктатора Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

"Естественно – в проведении "СВО", достижении наших целей", — сказал Песков.

Путин накануне заявил о якобы ошибочности звучащих на Западе рассуждений, согласно которым России необходимо нанести стратегическое военное поражение.

"Они (политики западных стран) говорят о том, что хотят добиться стратегического поражения на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства", — сказал Путин.

После этого он продолжил, что якобы в таких условиях России незачем боятся и лучше идти до конца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы США И ЕС повышают градус и эскалируют ситуацию в Украине. По его словам, Россия этот видит. По его мнению, видимо на Западе считают, что Россия в какой-то момент испугается. Также он добавил, что западные государства открыто говорят о том, что добиваются стратегического поражения России на поле боя. По его словам, для РФ это будет означать прекращение ее государственности. Это значит конец тысячелетней истории российского государства, заявил Путин.

Кроме того, кремлевский диктатор решил опять поднять градус ядерного шантажа и заявил о том, что Россия и дальше будет работать над развитием и усовершенствованием своей ядерной триады.



