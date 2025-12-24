logo

Песков, запрещавший чиновникам Путина пользоваться гаджетами из США, купил новенький iPhone 17
Песков, запрещавший чиновникам Путина пользоваться гаджетами из США, купил новенький iPhone 17

Песков цинично запрещал российским чиновникам пользоваться техникой iPhone

24 декабря 2025, 16:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков, запретивший кремлевским чиновникам пользоваться iPhone, сам купил новый iPhone 17. Об этом пишет издание nexta

Песков, запрещавший чиновникам Путина пользоваться гаджетами из США, купил новенький iPhone 17

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Лицемерие — фундамент жизни российской политической элиты",- пишет издание.

В 2023 году Песков лично подтверждал, что сотрудникам администрации Путина запрещено использовать смартфоны на iOS и Android в служебных целях.

Также в сообщении говорится, что против айфонов также выступал одиозный депутат Милонов, что, однако, не помешало ему прикупить оранжевую обновку. Правила для всех, привилегии для своих. Запрещают одно, делают другое и даже не краснеют.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента страны -агрессора Дмитрия Пескова и представительница так называемой кремлевской элиты, появилась на публике с заметно измененной внешностью.

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, Навка посетила светское мероприятие, где ее внешний вид вызвал удивление — многие отметили, что она почти не узнает. Кроме того, фигуристка опубликовала фото в своем Instagram, после чего в комментариях пользователи начали активно обсуждать ее лицо, отмечая, что она больше не похожа на себя.

"Что у нее с лицом, маска?", "Татьяна стала на себя не похожа", "А кто на фото", "Видно пластику у Татьяны", — пишут комментаторы.

Отдельную волну возмущения вызвало и то, что в сложный период страны представители российской элиты продолжают посещать дорогие мероприятия, демонстрируя роскошные образы, драгоценности и аксессуары.

 



