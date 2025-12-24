Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков, запретивший кремлевским чиновникам пользоваться iPhone, сам купил новый iPhone 17. Об этом пишет издание nexta

"Лицемерие — фундамент жизни российской политической элиты",- пишет издание.

В 2023 году Песков лично подтверждал, что сотрудникам администрации Путина запрещено использовать смартфоны на iOS и Android в служебных целях.

Также в сообщении говорится, что против айфонов также выступал одиозный депутат Милонов, что, однако, не помешало ему прикупить оранжевую обновку. Правила для всех, привилегии для своих. Запрещают одно, делают другое и даже не краснеют.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента страны -агрессора Дмитрия Пескова и представительница так называемой кремлевской элиты, появилась на публике с заметно измененной внешностью.

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, Навка посетила светское мероприятие, где ее внешний вид вызвал удивление — многие отметили, что она почти не узнает. Кроме того, фигуристка опубликовала фото в своем Instagram, после чего в комментариях пользователи начали активно обсуждать ее лицо, отмечая, что она больше не похожа на себя.

"Что у нее с лицом, маска?", "Татьяна стала на себя не похожа", "А кто на фото", "Видно пластику у Татьяны", — пишут комментаторы.

Отдельную волну возмущения вызвало и то, что в сложный период страны представители российской элиты продолжают посещать дорогие мероприятия, демонстрируя роскошные образы, драгоценности и аксессуары.



