Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, який заборонив кремлівським чиновникам користуватися iPhone, сам купив новий iPhone 17. Про це пише видання nexta

Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

"Лицемірство — фундамент життя російської політичної еліти",- пише видання.

У 2023 році Пєсков особисто підтверджував, що співробітникам адміністрації Путіна заборонено використовувати смартфони на iOS і Android у службових цілях.

Також у повідомленні йдеться, що проти айфонів також виступав одіозний депутат Мілонов, що, однак, не завадило йому також прикупити помаранчеву обновку. Правила для всіх, привілеї для своїх. Забороняють одне, роблять інше і навіть не червоніють.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова та представниця так званої кремлівської еліти, з’явилася на публіці з помітно зміненою зовнішністю.

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, Навка відвідала світський захід, де її зовнішній вигляд викликав подив — багато хто зазначив, що вона майже не впізнається. Крім того, фігуристка опублікувала фото у своєму Instagram, після чого в коментарях користувачі почали активно обговорювати її обличчя, зазначаючи, що вона більше не схожа на себе.

"Що у неї з обличчям, маска?", "Тетяна стала на себе не схожа", "А хто на фото", "Видно пластику у Тетяни", — пишуть коментатори.

Окрему хвилю обурення викликало й те, що в складний для країни період представники російської еліти продовжують відвідувати дорогі заходи, демонструючи розкішні образи, коштовності та аксесуари.



