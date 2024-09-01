Песков заявил об ответе России на бои в Курской области

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия уже якобы отвечает на украинское наступление на Курскую область. По словам представителя Путина, Кремль будет и дальше продолжать отвечать на действия Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину прокомментировал бои в Курской области на территории России. Спикер Кремля заявил, что нападение на Курскую область рассматривается Москвой как серьезная провокация, поэтому Россия будет использовать все средства, чтобы выбить украинские силы. По словам Пескова, Россия уже отвечает на Курскую операцию Украины.

"Наш ответ уже происходит и будет продолжен. Мы принимаем и будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности России", — заявил Песков.

Песков добавил, что обещание Путина о "достойном ответе" на бои в Курской области обязательно будет и дело касается не одного отдельного решения. По его словам, это будет зависеть от ситуации на месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политолог Андрей Пионтковский считает, что "местью России" за бои в Курской области могут быть массированы удары по Украине. По словам эксперта, это единственное, что может сделать Кремль, однако даже в таком случае Россия не сможет долго атаковать из-за дефицита ракет.

Также "Комментарии" писали о том, что Россию атаковало рекордное количество дронов. Украинский лейтенант Коваленко назвал такие удары ответом Украины на массированную атаку РФ. По его словам, теперь россияне должны жить в новой реальности.



