Экс-киевлянка Наташа Королева выходит на определенный уровень цинизма: сначала она ничего не говорила о военном вторжении в Украину, позже активизировала свои связи с артистами-путинистами, изображая при этом жертву "киевского режима", поскольку имеет запрет на везд. Однако сейчас, когда ее родина отметила второй День независимости в условиях войны, она превосходит все возможное.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Так, опальная певица и ее муж Сергей Глушко, своими полуобнаженными прелестями соблазняющий чужих женщин и имеющий псевдоним Тарзан, отметили 20 лет семейной жизни. Для этого Королева и его возлюбленный Тарзан захотели восстановить брачные клятвы.

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Российские знаменитости прибыли в Санкт-Петербург, где притоптанная невеста надела себе белую фату, а ее стриптизер облачился в военную форму. Фотографии певица выложила на своей странице в социальных сетях.

"Сбылась моя мечта. Через 20 лет я увидела своего мужа в форме", — написала она

Следует сказать, что Тарзан в молодости учился в военном училище, и имел звание старшего лейтенанта. Но военную карьеру оставил еще в девяностых, потому что не хватало денег. Что он – офицер, Глушко напоминает только для того, чтобы иметь повод для очередной порции пропагандистских нарративов. Однако Тарзан быстро забывает о чести офицера, когда есть ситуация, чтобы самому участвовать в войне, которую он повсюду поддерживает. Тарзану теперь 53 года, он подпадает под шкалу призывного возраста.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Королева впервые откровенно рассказала о конфликте между ее матерью и Тарзаном из-за войны в Украине. Российская знаменитость Наташа Королева, до сих пор не осудившая военное вторжение на свою родину, приняла решение высказаться о конфликтной ситуации между ее матерью и мужем Тарзаном, выступающей за продолжение войны в стране, где родилась его жена.