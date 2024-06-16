Бывшая украинка, а теперь российская звезда Лолита Милявская, много времени живущая и поющая в стране-оккупантке, выступала на вечеринке в одном из московских ресторанов. При этом певица совсем недавно реабилитировалась после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

В сетях обнародовали видеоролик выступления Лолиты и пользователи выразили недовольство слишком коротким платьем звезды.

"Снова за свое, не прошло и полгода после "голой" вечеринки. Кажется ли, что все забыли и "это — другое"? Куда смотрят Милонов с Бородиным?", — пишет одна из пользовательниц соцсетей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии. Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии. Но при этом, если воспринимать за правду слова звезды, ей таких денег не хватает для обычного образа жизни. Поэтому певица активно тратит деньги, которые она отложила, гастролируя с концертами за все эти годы. Лолита демонстрировала фоловерам, как умело разжигает печь дровами в своем дворе. И радуется, что сейчас силен, чтобы приносить дрова и деньги, чтобы их купить.

Исполнительница из РФ Лолита, поддерживающая преступную политику Кремля и полномасштабную войну в ее родной стране, рассказала, что начало военного вторжения выдалось для нее как самый страшный период в жизни.





