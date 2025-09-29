Пир перед крахом: сколько россиянам стоит содержание Путина и его кремлевской свиты

В 2026 году расходы на содержание президента России Владимира Путина и его администрации составят 32 млрд 917 млн рублей (395 млн 763 тыс. долларов США). Это почти на 2 млрд. рублей (24 млн. долларов) больше, чем в 2025 году.

Такие данные содержатся в проекте федерального бюджета, сообщает "Верстка". Отмечается, что рост расходов связан с повышением зарплат для кремлевских чиновников.

По сравнению с 2025 годом расходы увеличатся на 1 млрд 720 млн рублей (20 млн 680 тыс. долларов). Тогда на "обеспечение деятельности президента и его администрации" предусматривали 31 млрд. 197 млн. рублей (375 млн. долларов). Сначала в принятом осенью бюджете закладывали чуть меньшую сумму – 31 млрд 42 млн рублей (373 млн 220 тыс. долларов).

Летом парламент и сам президент дополнительно согласовали повышение финансирования на 155 млн. рублей (1 млн. 864 тыс. долларов), чтобы направить эти средства на зарплаты сотрудникам администрации.

Рост расходов в 2026 году составит 5,5% в год, что превышает целевой уровень инфляции, установленный Центробанком, в 4%. Для сравнения, в предыдущем году расходы по содержанию Путина и его аппарата выросли на рекордные 25,5%.

Всего в течение 2026-2028 годов на финансирование потребностей президента и администрации планируют потратить более 100 млрд. рублей (1 млрд. 202 млн. 305 тыс. долларов).

Экономика Российской Федерации продолжает нести серьезные потери из-за затяжной войны против Украины. Только за июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг рекордных 13 миллиардов долларов США. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он охарактеризовал российский бюджет как "пузырь", который вот-вот лопнет. По словам Ермака, только за семь месяцев 2025 года – с января по июль – дефицит составил уже 54 миллиарда долларов, превысив запланированные на весь год показатели. Расходы бюджета РФ выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как доходы поднялись лишь на 2,8%.