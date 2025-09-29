Бенкет перед крахом: скільки росіянам коштує утримання Путіна та його кремлівської свити

У 2026 році витрати на утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації становитимуть 32 млрд 917 млн рублів (395 млн 763 тис. доларів США). Це майже на 2 млрд рублів (24 млн доларів) більше, ніж у 2025 році.

Такі дані містяться у проєкті федерального бюджету, повідомляє "Верстка". Зазначається, що зростання видатків пов’язане з підвищенням заробітних плат для кремлівських чиновників.

Порівняно з 2025 роком витрати збільшаться на 1 млрд 720 млн рублів (20 млн 680 тис. доларів). Тоді на "забезпечення діяльності президента та його адміністрації" передбачали 31 млрд 197 млн рублів (375 млн доларів). Спершу в ухваленому восени бюджеті закладали трохи меншу суму — 31 млрд 42 млн рублів (373 млн 220 тис. доларів).

Влітку парламент та сам президент додатково погодили підвищення фінансування на 155 млн рублів (1 млн 864 тис. доларів), щоб спрямувати ці кошти на зарплати співробітникам адміністрації.

Зростання витрат у 2026 році складе 5,5% на рік, що перевищує цільовий рівень інфляції, встановлений Центробанком, у 4%. Для порівняння, у попередньому році витрати на утримання Путіна та його апарату зросли на рекордні 25,5%.

Загалом протягом 2026–2028 років на фінансування потреб президента та адміністрації планують витратити понад 100 млрд рублів (1 млрд 202 млн 305 тис. доларів).

