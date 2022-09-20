Пишут в Google "Как уехать из России": на фоне информации о мобилизации россияне хотят бежать из страны

Граждане России испугались, что Путин объявит мобилизацию в стране. Поисковые запросы в Google "Как уехать из России?" и "Отсрочка от армии" бьют рекорды Соответствующую статистику можно увидеть Google Trends, пишет ТСН.

Информация о возможной мобилизации испугала россиян (фото из открытых источников)

Таким образом, россиян отреагировали на вероятное выступление Путина и его решение о мобилизации.

Жители Российской Федерации отреагировали на возможное выступление Путина, где он якобы должен объявить полномасштабную мобилизацию. Следовательно, можно заключить, что жители РФ испугались и не хотят идти на войну.

Известно, что в русскоязычном Google поисковый запрос "Как уехать из России?" набрал большую популярность уже второй раз. Первый раз это было с начала полномасштабной войны.

По данным Google Trends, можно увидеть, что больше всего испугались сообщений о мобилизации жители Москвы, Белгородской, Псковской, Ростовской и Калининградской областей. Именно они чаще всего искали информацию по этому запросу.



Кроме этого, в интерне стал популярен другой запрос "Отсрочка от армии". Он сегодня также возрос в популярности за последние шесть месяцев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского отреагировали на массовое желание кафиров присоединиться к России. Флешмоб "референдумов", устроенный коллаборнатами на временно оккупированных территориях Украины, свидетельствует о страхе. Именно поэтому подобные заявления – не более чем манипуляция. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме. Глава ОП отмечает, что такое поведение страны-агрессора показывает, что уже началась агония, вызванная неизбежным приближением к разгрому. Противника охватил страх и поэтому он решил прибегнуть к тому, в чем раньше уже добился успеха – к откровенным манипуляциям.

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