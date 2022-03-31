"План Б" Путина: в МВД рассказали о намерениях российского президента

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Власти Грузии заняли пророссийскую позицию, что позволило России перебросить почти половину своего контингента из Южной Осетии и Абхазии. Именно проваленный дипломатический фронт объясняет, почему Владимир Зеленский уволил посла Украины в Грузии. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире 24 канала.
Вадим Денисенко - фото из открытых источников
По словам Вадима Денисенко, Южная Осетия уже давно сообщает о своих намерениях войти в состав России. Эта территория играет значительную роль в незаконных схемах России по созданию финансовой системы для боевиков.
Абхазия сразу сообщила, что она против таких планов.
По мнению советника министра внутренних дел, присоединения Южной Осетии и, возможно, незаконных формирований на восточных территориях Украины — это начало последнего этапа правления Путина.
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский призвал мир исправить свою ошибку, допущенную в 2014-м году. Президент предупредил мир о новых трагедиях, если России удастся избежать ответственности за войну в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости