Власти Грузии заняли пророссийскую позицию, что позволило России перебросить почти половину своего контингента из Южной Осетии и Абхазии. Именно проваленный дипломатический фронт объясняет, почему Владимир Зеленский уволил посла Украины в Грузии. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

Вадим Денисенко - фото из открытых источников

По словам Вадима Денисенко, Южная Осетия уже давно сообщает о своих намерениях войти в состав России. Эта территория играет значительную роль в незаконных схемах России по созданию финансовой системы для боевиков.

"Наверное, в Южной Осетии и России понимают, что сейчас нет лучшего периода, чем условно май, для "референдума"", – отметил Денисенко.

Абхазия сразу сообщила, что она против таких планов.

"Однако все заявления Пушилинов и Пасечников о "референдуме" показывают, что план Б Путина — объединение всех постсоветских пространств", — подчеркнул Денисенко.

По мнению советника министра внутренних дел, присоединения Южной Осетии и, возможно, незаконных формирований на восточных территориях Украины — это начало последнего этапа правления Путина.

"Начало присоединения или аннексии ряда или независимых территорий или тех, которые расположены в "серой" зоне, чтобы восстановить советское пространство", — добавил Вадим Денисенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский призвал мир исправить свою ошибку, допущенную в 2014-м году. Президент предупредил мир о новых трагедиях, если России удастся избежать ответственности за войну в Украине.

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