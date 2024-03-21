Планы диктатора сломаны. Чего достигли российские повстанцы своими действиями

Представители легиона "Свобода России" на пресс-конференции заявили, что операция добровольцев в Белгородской и Курской областях РФ помогла Вооруженным силам Украины стабилизировать фронтовую линию.

Легион "Свобода России"

В частности, как пояснил представитель подразделения Алексей Барановский, оккупационная армия готовилась к проведению нового наступления перед так называемыми выборами и инаугурацией диктатора Владимира Путина.

По его словам, операция российских повстанцев сорвала эти планы. Как подчеркнул Барановский, оккупанты были вынуждены перенести значительные силы из-под Купянска для содержания Белгородской и Курской областей.

"Фактически мы помешали планам наступления армии России"

, – сказал Барановский.

По его словам, за это время российские захватчики потеряли 651 человек, еще 908 получили ранения, 37 попали в плен. Кроме того, была уничтожена 121 единица техники и 50 выведены из строя.

Также добавил Барановский, российские повстанцы своими действиями сумели отвлечь на себя тактическую авиацию, совершившую более 320 авиаударов. По его информации, все бомбы приземлились по территории России.

То есть, подчеркнул представитель легиона "Свобода России", благодаря операции повстанцев Вооруженные силы Украины смогли стабилизировать фронт и защитить участки, где ожидалась массированная атака России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 марта российские повстанцы в составе Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" перешли границу с РФ и вошли на территорию Белгородской и Курской областей. При этом известно, что местные власти даже призвали жителей эвакуироваться. Также повстанцы назвали свою конечную цель.