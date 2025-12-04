Россия официально признает, что не может построить северо-сибирскую железнодорожную магистраль ("Севсиб"). Ее подают как часть "поворота на Восток" и новый коридор в Китай.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что причина в заоблачной стоимости. На реализацию проекта необходимо 50 трлн рублей (644 млрд долл.). Это в 50 раз больше, чем было запланировано. Аналитики Центра объяснили, что проект недостижим из-за сложных геологических условий, необходимости строительства тоннелей в Алтае и снижения финансирования.

В Центре объяснили, что "Севсиб" должен был разгрузить еще одну магистраль "Транссиб" и обеспечить сообщение с Северным морским путем. Теперь эти планы оказались под вопросом – так же, как и другие инфраструктурные проекты РФ, которые переносят или останавливают из-за нехватки средств.

Ведущие российские компании, в частности "РЖД", как напомнили в Центре, накопили рекордные долги на фоне падения экспортной выручки и высокой стоимости кредитования.

"Отказ от "Севсиба" – еще один сигнал об истощении российской экономики, которая не способна реализовывать долгосрочные проекты. Кремль продолжает сокращать инвестиции в развитие регионов, перебрасывая ресурсы на войну", – пояснили в Центре.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что в бюджете РФ на 2026 год почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок. Аналитики Центра отметили, что это рекордный уровень расходов со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы Кремля на ближайший год не входит.