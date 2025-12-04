Росія офіційно визнає, що не може побудувати північно-сибірську залізничну магістраль (“Севсиб”). Її подають як частину “повороту на Схід” та новий коридор до Китаю.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що причина у захмарній вартості. На реалізацію проєкту потрібно 50 трлн рублів (644 млрд дол.). Це у 50 разів більше, ніж було заплановано. Аналітики Центру пояснили, що проєкт недосяжний через складні геологічні умови, необхідність будівництва тунелів в Алтаї та зниження фінансування.

У Центрі пояснили, що “Севсиб” мав розвантажити ще одну магістраль “Транссиб” і забезпечити сполучення з Північним морським шляхом. Тепер ці плани опинилися під питанням — так само, як і інші інфраструктурні проєкти РФ, які переносять або зупиняють через нестачу коштів.

Провідні російські компанії, зокрема “РЖД”, як нагадали в Центрі, накопичили рекордні борги на тлі падіння експортної виручки та високої вартості кредитування.

“Відмова від “Севсиба” — ще один сигнал про виснаження російської економіки, яка не здатна реалізовувати довгострокові проєкти. Кремль продовжує скорочувати інвестиції в розвиток регіонів, перекидаючи ресурси на війну”, — пояснили в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін у 2026 році має намір продовжувати війну. Про це свідчить федеральний бюджет на 2026 рік, підписаний російським лідером.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що у бюджеті РФ на 2026 рік майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. Аналітики Центру зауважили, що це рекордний рівень видатків з часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани Кремля на найближчий рік не входить.