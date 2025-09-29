Планы Трампа о Tomahawk для Украины вывели из себя Кремль: что известно

В Москве заявили, что внимательно следят за заявлениями американских чиновников по поводу вероятной поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль "анализирует все поступающие из Вашингтона сигналы".

Фото: из открытых источников

Песков прокомментировал высказывания спецпредставителя президента США Кита Келлога и вице-президента США Джей Ди Венса по этому вопросу. В то же время, он цинично заявил, что "нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева".

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Fox News подтвердил, что вопрос о предоставлении Украине ракет Tomahawk действительно обсуждается на официальном уровне. По его словам, окончательное слово остается за президентом Дональдом Трампом:

"Сейчас, как сказал президент Трамп, мы это изучаем", — отметил Венс.

Также об этом говорил и спецпредставитель Кит Келлог. В своем комментарии в эфире Fox News он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поднял этот вопрос во время недавней встречи с американской делегацией:

"Это решение еще не принято, но он (Зеленский — ред.) попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно обратился с этой просьбой, что также подтвердил вице-президент Вэнс в соцсетях. Окончательное решение будет принимать президент", — заявил Келлог.

