Плани Трампа про Tomahawk для України вивели з себе Кремль: що відомо
НОВИНИ

Плани Трампа про Tomahawk для України вивели з себе Кремль: що відомо

У Москві заявили, що ретельно вивчають усі висловлювання з Вашингтона.

29 вересня 2025, 13:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Москві заявили, що уважно стежать за заявами американських чиновників щодо ймовірного постачання Україні крилатих ракет Tomahawk. Як зазначив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, Кремль "аналізує всі сигнали, що надходять з Вашингтона".

Плани Трампа про Tomahawk для України вивели з себе Кремль: що відомо

Фото: з відкритих джерел

Пєсков прокоментував висловлювання спецпредставника президента США Кіта Келлога та віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо цього питання. Водночас він цинічно заявив, що "немає панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронті для Києва".

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News підтвердив, що питання про надання Україні ракет Tomahawk дійсно обговорюється на офіційному рівні. За його словами, остаточне слово залишається за президентом Дональдом Трампом:

"Зараз, як сказав президент Трамп, ми це вивчаємо", — зазначив Венс.

Також про це говорив і спецпредставник Кіт Келлог. У своєму коментарі в ефірі Fox News він повідомив, що президент України Володимир Зеленський порушив це питання під час нещодавньої зустрічі з американською делегацією:

"Це рішення ще не ухвалене, але він (Зеленський — ред.) попросив. Я знаю, що президент Зеленський дійсно звернувся з цим проханням, що також підтвердив віцепрезидент Венс у соцмережах. Остаточне рішення прийматиме президент", — заявив Келлог.

