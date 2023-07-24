Пластический хирург изуродовал российскую певицу, которая поддерживает войну в Украине

Исполнительница из РФ Слава, выступающая за продолжение войны в Украине и осудившая коллег, не поддерживающих путинский режим, пострадала от непрофессионализма врача Тимура Хайдарова. Известный хирург, недавно "слепивший" для Филиппа Киркорова пресс, в ходе операции исказил грудь певице.

Певица Слава (фото из открытых источников)

Слава с отчаяния рассказала о такой операции красоты, но в то время была под градусом. Певица курила и нецензурно высказывалась во время съемок, также не стеснялась показать результат ужасающей пластической операции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как рассказала российская певица, у нее была хорошая грудь, однако звезда приняла решение ее подтянуть. Через тридцать дней после вмешательства пластического хирурга, когда певице сняли специальное белье, она ужаснулась.

"Одна выше, одна ниже", – признается Слава.

Знаменитость была шокирована, когда разглядела огромные шрамы и "кривую" грудь. Как она говорит, больше года звезда не могла взглянуть на свое изображение в зеркало. Поправлять последствия неудачного вмешательства певице пришлось с помощью другого хирурга. Звезда, говорящая о себе, как о патриотке России, уже не упоминала о "верности" и уехала в Европу.

"Я год жила в стрессе. Не могла не трахаться ни с кем, я в зеркало не могла на себя смотреть. В итоге пришлось обращаться в европейскую клинику", — сказала россиянка.

Слава говорит, что многие ее коллеги стали жертвами непрофессиональной работы этого хирурга, однако не хотят в этом признаться. Как она утверждает, обезображенные звезды сейчас ничего не говорят, только врут о том, как они хороши.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом.