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Племянница министра обороны РФ пожелала дяде, чтобы ракеты полетели на Кремль

Племянница министра обороны РФ Наталья призвала своего дядю остановиться

сегодня, 16:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Племянница министра обороны РФ Андрея Белоусова Наталья, которая сейчас проживает в США, отреагировала на ракетный удар России по Украине 8 июля.

Племянница министра обороны РФ пожелала дяде, чтобы ракеты полетели на Кремль

Племянница Белоусова

"Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев российские военные выпустили 38 ракет, 30 из которых были благополучно сбиты, а 8 полетели в жилые дома, детские сады, бизнес-центры в подъезды, а также одна или несколько ракет разрушили самую большую детскую больницу Украины Эта больница находится в Соломенском районе, там где жила я 10 лет назад", — говорит Наталья.

По ее словам, она очень хорошо знает эту больницу, поскольку много раз посещала ее со своей дочерью-инвалидом, чтобы проводить разного рода тесты. Также она добавила, что в этом районе живет также двоюродный брат министра обороны РФ. Наталья добавила, что, если ее отец погибнет от российской ракеты, она никогда этого не простит своему дяде Андрею.

"Дядя Андрей, пожалуйста помолись, подумай о том, вообще, что вы творите. Это не может дальше продолжаться. Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. И остановись пожалуйста", — сказала племянница российского министра.

При этом Наталья рассказала, что в США видели, как взлетает ракета и подумали, что может она летит на Кремль.

"Знаешь, какая была первая мысль, а может она полетела в Кремль Мы все искренне желаем, чтобы наконец-то Кремль остановился и прекратил свою террористическую деятельность", — подчеркнула племянница министра обороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия 8 июля ударила по Украине. Одна из ракет Х-101 прилетела в детскую больницу "Охматдет". При этом в Украине объяснили, зачем Кремль решил бить именно по детской больнице.




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