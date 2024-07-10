Племянница министра обороны РФ пожелала дяде, чтобы ракеты полетели на Кремль

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Ткачик Олеся
Племянница министра обороны РФ Андрея Белоусова Наталья, которая сейчас проживает в США, отреагировала на ракетный удар России по Украине 8 июля.
Племянница Белоусова
По ее словам, она очень хорошо знает эту больницу, поскольку много раз посещала ее со своей дочерью-инвалидом, чтобы проводить разного рода тесты. Также она добавила, что в этом районе живет также двоюродный брат министра обороны РФ. Наталья добавила, что, если ее отец погибнет от российской ракеты, она никогда этого не простит своему дяде Андрею.
При этом Наталья рассказала, что в США видели, как взлетает ракета и подумали, что может она летит на Кремль.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия 8 июля ударила по Украине. Одна из ракет Х-101 прилетела в детскую больницу "Охматдет". При этом в Украине объяснили, зачем Кремль решил бить именно по детской больнице.
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