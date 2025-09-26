Племянница Путина "несет войну в массы": какие новые "семейные развлечения" популяризируют в РФ

В России военную тематику пытаются распространить на все сферы жизни — войну даже сделали "семейным развлечением". В Центре противодействия дезинформации рассказали, как Кремль из детей воспитывает верных солдат.

Военные РФ. Иллюстративное фото

Аналитики Центра отмечают, что в российском Волгограде провели финал первой "Семейной зарницы". Это военно-патриотическая игра для семей, которую инициировала племянница Путина, заместитель министра обороны Анна Цивилева.

В Центре рассказали, что к участию в игре допускали только "полные семьи" — двое родителей и двое детей от 12 до 16 лет. Во время соревнований команды учились собирать автомат, управлять дронами, проходить полосу препятствий. Финал игры провели на полигоне воинской части. Кульминацией состязания стала имитация боя с реальной бронетехникой. Наставниками были военные, участвовавшие в войне против Украины.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что власти РФ таким образом расширяют запущенный ранее проект "Зарница 2.0", который массово охватывает школьников по всей стране. Это современная версия одноименной советской военно-патриотической игры. Аналитики объясняют, что Кремль пытается включить военные темы во все сферы жизни людей, а в случае с "Семейной зарницей" — даже сделать войну "семейным развлечением".

"Через подобные инициативы Кремль реализует свою стратегию по милитаризации общества, а особенно детей. Молодое поколение постепенно приучают воспринимать войну как нечто привычное, чтобы в будущем сделать из них верных солдат кремлевского режима", — говорится в сообщении ЦПД.

