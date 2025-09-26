logo_ukra

BTC/USD

109211

ETH/USD

3910.06

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Племінниця Путіна “несе війну в маси”: які нові “сімейні розваги” популяризують у РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Племінниця Путіна “несе війну в маси”: які нові “сімейні розваги” популяризують у РФ

Молодь у РФ привчають до війни, щоб виховати покірних майбутніх солдатів

26 вересня 2025, 14:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії воєнну тематику намагаються поширити на всі сфери життя — війну навіть зробили “сімейною розвагою”. У Центрі протидії дезінформації розповіли, як Кремль із дітей виховує вірних солдатів. 

Племінниця Путіна “несе війну в маси”: які нові “сімейні розваги” популяризують у РФ

Військові РФ. Ілюстративне фото

Аналітики Центру зазначають, що у російському Волгограді провели фінал першої “Сімейної зарниці”. Це військово-патріотична гра для родин, яку ініціювала племінниця Путіна, заступниця міністра оборони Анна Цивільова.

У Центрі розповіли, що до участі у грі допускали лише “повні сім’ї” — двоє батьків і двоє дітей віком від 12 до 16 років. Під час “змагань” команди вчилися збирати автомат, керувати дронами, проходити смугу перешкод. Фінал гри провели на полігоні військової частини. Кульмінацією змагання стала імітація бою з реальною бронетехнікою. Наставниками були військові, які брали участь у війні проти України.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що влада РФ у такий спосіб розширює запущений раніше проєкт “Зарниця 2.0”, який масово охоплює школярів по всій країні. Це сучасна версія однойменної радянської військово-патріотичної гри. Аналітики пояснюють, що Кремль намагається включити воєнні теми у всі сфери життя людей, а у випадку з “Сімейною зарницею” — навіть зробити війну “сімейною розвагою”.

“Через подібні ініціативи Кремль реалізує свою стратегію з мілітаризації суспільства, а особливо дітей. Молоде покоління поступово привчають сприймати війну як щось звичне, щоб у майбутньому зробити з них вірних солдатів кремлівського режиму”, — йдеться у повідомленні ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи зміняться настрої росіян через оголошення в РФ великої мобілізації. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини