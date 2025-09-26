Племінниця Путіна “несе війну в маси”: які нові “сімейні розваги” популяризують у РФ

У Росії воєнну тематику намагаються поширити на всі сфери життя — війну навіть зробили “сімейною розвагою”. У Центрі протидії дезінформації розповіли, як Кремль із дітей виховує вірних солдатів.

Аналітики Центру зазначають, що у російському Волгограді провели фінал першої “Сімейної зарниці”. Це військово-патріотична гра для родин, яку ініціювала племінниця Путіна, заступниця міністра оборони Анна Цивільова.

У Центрі розповіли, що до участі у грі допускали лише “повні сім’ї” — двоє батьків і двоє дітей віком від 12 до 16 років. Під час “змагань” команди вчилися збирати автомат, керувати дронами, проходити смугу перешкод. Фінал гри провели на полігоні військової частини. Кульмінацією змагання стала імітація бою з реальною бронетехнікою. Наставниками були військові, які брали участь у війні проти України.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що влада РФ у такий спосіб розширює запущений раніше проєкт “Зарниця 2.0”, який масово охоплює школярів по всій країні. Це сучасна версія однойменної радянської військово-патріотичної гри. Аналітики пояснюють, що Кремль намагається включити воєнні теми у всі сфери життя людей, а у випадку з “Сімейною зарницею” — навіть зробити війну “сімейною розвагою”.

“Через подібні ініціативи Кремль реалізує свою стратегію з мілітаризації суспільства, а особливо дітей. Молоде покоління поступово привчають сприймати війну як щось звичне, щоб у майбутньому зробити з них вірних солдатів кремлівського режиму”, — йдеться у повідомленні ЦПД.

