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«По-пацански» с Трампом: Лавров раскрыл, как Кремль пытался договориться об Украине

В Москве заявили, что Путин якобы «ударил по рукам» с Трампом, но договоренности сорвались

28 августа 2026, 14:27
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Кравцев Сергей

В Кремле заявили об особом стиле переговоров с президентом США Дональдом Трампом по поводу завершения войны против Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что команда Владимира Путина привыкла решать международные вопросы "по-благородному" или, как он выразился, "по-пацански".

«По-пацански» с Трампом: Лавров раскрыл, как Кремль пытался договориться об Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Именно такой подход, по версии российского дипломата, Москва якобы применила в ходе переговоров Путина и Трампа в Анкоридже. Лавров уверяет, что российский диктатор прибыл на встречу с намерением заключить договоренность о войне в Украине.

По его словам, Путин якобы полностью согласился с предложениями американского президента, а стороны фактически достигли согласия.

"Мы ударили по рукам", – заявил Лавров, описывая результаты тех переговоров.

Впрочем, дальше, по традиционной версии Москвы, договоренности сорвали не в Кремле. Лавров обвинил в этом Украине и европейских партнеров Киева. Он заявил, что президент Владимир Зеленский и представители ЕС якобы вмешались в процесс и фактически "похоронили" достигнутые договоренности.

После этого, утверждает глава российского МИДа, изменилась и позиция Вашингтона. В Белом доме, по его словам, стали говорить о необходимости поиска новых вариантов завершения войны.

В то же время, в заявлениях Лаврова есть деталь, свидетельствующая, что ключевые вопросы так и не были окончательно решены. Российский дипломат не возразил, что после переговоров с Путиным Трамп назвал чрезвычайно сложной тему возможной передачи России по всей территории Донбасса.

Таким образом Москва продолжает настаивать, что была готова к договоренностям с Трампом, перекладывая ответственность за их срыв на Киев и Европу. Однако даже из заявлений самого Лаврова следует, что главные споры, прежде всего в отношении украинских территорий, оставались нерешенными.

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