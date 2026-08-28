«По-пацанськи» з Трампом: Лавров розкрив, як Кремль намагався домовитися про Україну

У Кремлі заявили про особливий стиль переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни проти України. Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що команда Володимира Путіна звикла вирішувати міжнародні питання "по-благородному" або, як він висловився, "по-пацанськи".

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Саме такий підхід, за версією російського дипломата, Москва нібито застосувала під час переговорів Путіна і Трампа в Анкориджі. Лавров запевняє, що російський диктатор прибув на зустріч із наміром укласти домовленість щодо війни в Україні.

За його словами, Путін нібито повністю погодився з пропозиціями американського президента, а сторони фактично досягли згоди.

"Ми вдарили по руках", — заявив Лавров, описуючи результати тих переговорів.

Втім, далі, за традиційною версією Москви, домовленості зірвали не в Кремлі. Лавров звинуватив у цьому Україну та європейських партнерів Києва. Він заявив, що президент Володимир Зеленський і представники ЄС нібито втрутилися в процес і фактично "поховали" досягнуті домовленості.

Після цього, стверджує глава російського МЗС, змінилася й позиція Вашингтона. У Білому домі, за його словами, почали говорити про необхідність пошуку нових варіантів завершення війни.

Водночас у заявах Лаврова є деталь, яка свідчить, що ключові питання так і не були остаточно вирішені. Російський дипломат не заперечив, що після переговорів із Путіним Трамп назвав надзвичайно складною тему можливої передачі Росії всієї території Донбасу.

Таким чином, Москва продовжує наполягати, що була готова до домовленостей із Трампом, перекладаючи відповідальність за їхній зрив на Київ та Європу. Однак навіть із заяв самого Лаврова випливає, що головні суперечки — передусім щодо українських територій – залишалися невирішеними.

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