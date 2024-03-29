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По России распространяется антимигрантская истерия: иностранцев выгоняют из Петербурга

Вслед за Москвой мигрантов начали массово выдворять из Петербурга

сегодня, 22:14
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе.

По России распространяется антимигрантская истерия: иностранцев выгоняют из Петербурга

Российские города "чистят" от мигрантов. Фото из открытых источников

"К центрам временного содержания иностранных граждан не подойти. Вокруг многие спецтехники и автобусы для поездки в аэропорт. Также проходят рейды по общежитиям и квартирам. Все спецприемники переполнены", — рассказал адвокат о ситуации в Петербурге.

По словам адвоката, 29 марта в аэропорт "Пулково" выехали несколько автобусов с задержанными, в отношении которых было принято решение о выдворении из РФ.

Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/20837
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