Главная Новости Мир Россия По следам Дональда Трампа: Путин готовит срочный визит в Китай
commentss НОВОСТИ Все новости

По следам Дональда Трампа: Путин готовит срочный визит в Китай

Экономические совещания, топливный кризис на Кубе и Пекин: главные заявления спикера Кремля относительно текущей политики РФ

15 мая 2026, 12:30
Недилько Ксения

В Кремле завершили организационные мероприятия по предстоящей поездке Владимира Путина в КНР. Как сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, официальное сообщение о точных датах появится вскоре по согласованию с принимающей стороной. По словам спикера, в ходе переговоров планируется нарушить "весь комплекс двусторонних отношений", а особым пунктом станет обсуждение недавних дипломатических контактов между Китаем и США.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин

Песков подчеркнул, что в Москве "внимательно отслеживают информацию в СМИ по визиту Трампа в Китай", поскольку взаимодействие двух крупнейших мировых лидеров является ключевым фактором глобальной стабильности. Представитель Кремля отметил, что в ходе предстоящего саммита с Си Цзиньпином "будет возможность обменяться с китайской стороной мнениями по контактам Пекина и Вашингтона". Он также подчеркнул, что "диалог США и Китая как первой и второй экономик мира предмет особого внимания для всех стран".

Кроме китайского трека, спикер российского лидера очертил ряд других актуальных вопросов. В частности, Песков признал проблемы у одного из главных латиноамериканских союзников Москвы, заявив, что "ситуация с топливом на Кубе сложная, РФ поддерживает контакты с руководством страны". Также были анонсированы внутриполитические меры: по словам спикера, "Путин сегодня проведет совещание по ситуации в экономике", которое призвано оценить текущее состояние финансовой системы России на фоне внешних вызовов.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что массированный комбинированный обстрел Украины. является целенаправленной попыткой Москвы повлиять на глобальные политические процессы. Об этом в своем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, увязав действия РФ с началом трехдневного государственного визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин.



