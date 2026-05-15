У Кремлі завершили організаційні заходи щодо майбутньої поїздки Володимира Путіна до КНР. Як повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, офіційне повідомлення про точні дати з'явиться незабаром за погодженням із приймаючою стороною. За словами речника, під час переговорів планується порушити "весь комплекс двосторонніх відносин", а особливим пунктом стане обговорення нещодавніх дипломатичних контактів між Китаєм та США.

Путін, Трамп і Сі Цзіньпін

Пєсков підкреслив, що в Москві "уважно відстежують інформацію в ЗМІ по візиту Трампа в Китай", оскільки взаємодія двох найбільших світових лідерів є ключовим фактором глобальної стабільності. Представник Кремля зазначив, що під час майбутнього саміту з Сі Цзіньпіном "буде можливість обмінятися з китайською стороною думками по контактах Пекіна і Вашингтона". Він також наголосив, що "діалог США і Китаю як першої і другої економік світу — предмет особливої уваги для всіх країн".

Окрім китайського треку, спікер російського лідера окреслив низку інших актуальних питань. Зокрема, Пєсков визнав проблеми в одного з головних латиноамериканських союзників Москви, заявивши, що "ситуація з паливом на Кубі складна, РФ підтримує контакти з керівництвом країни". Також було анонсовано внутрішньополітичні заходи: за словами речника, "Путін сьогодні проведе нараду щодо ситуації в економіці", яка покликана оцінити поточний стан фінансової системи Росії на тлі зовнішніх викликів.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що масований комбінований обстріл України є цілеспрямованою спробою Москви вплинути на глобальні політичні процеси. Про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, пов'язавши дії РФ із початком триденного державного візиту американського лідера Дональда Трампа до Пекіна.



