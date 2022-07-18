logo

BTC/USD

22258.38

ETH/USD

1480.32

LTC/USD

58.06

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия По всей Москве сегодня будут звучать сирены: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

По всей Москве сегодня будут звучать сирены: что произошло

В Москве внезапно решили проверить готовность систем оповещения

сегодня, 10:20 comments2784
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на заявление спикеров Кремля о том, что так называемая "военная спецоперация" в Украине идет по плану, угрозу от авантюры Путина уже начинают чувствовать даже в Москве. Именно поэтому в Москве в среду решили провести экстренную проверку готовности систем оповещения. В мэрии Москвы просят москвичей и гостей российской столицы с пониманием отнестись к проверке сирены и сообщения "Внимание всем!". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандисткой информагентство "РИА Новости".

По всей Москве сегодня будут звучать сирены: что произошло

Москва. Фото: из открытых источников

В мэрии называют проверку сирен оповещения плановой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский жестко ответил Медведеву на запугивание "судным днем", предупредив, что чиновникам, которые сегодня заседают в Кремле, уже сейчас самое время готовиться к международному трибуналу.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — в Кабмине анонсировали новую волну переселенцев. Об этом заявила вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук во время общенационального телемарафона. Больше всего вынужденных переселенцев стоит ожидать в Запорожской области. Все из-за того, что область и город Энергодар фактически отрезаны от поставок газа. Российские оккупанты не дают возможности восстановить поставки газа, продолжая обстрелы.

"Комментарии" писали – внезапная отставка Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой: эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, что стало последней каплей терпения президента Зеленского и, почему стоит ждать череды следующих увольнений в силовом блоке.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/171448
Теги:
comments

Обсуждения

Digr

сегодня, 09:39

Берлін почали бомбардувати аж через рік після початку 2СВ

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!