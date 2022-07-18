По всей Москве сегодня будут звучать сирены: что произошло

Несмотря на заявление спикеров Кремля о том, что так называемая "военная спецоперация" в Украине идет по плану, угрозу от авантюры Путина уже начинают чувствовать даже в Москве. Именно поэтому в Москве в среду решили провести экстренную проверку готовности систем оповещения. В мэрии Москвы просят москвичей и гостей российской столицы с пониманием отнестись к проверке сирены и сообщения "Внимание всем!". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандисткой информагентство "РИА Новости".

Москва. Фото: из открытых источников

В мэрии называют проверку сирен оповещения плановой.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало — в Кабмине анонсировали новую волну переселенцев. Об этом заявила вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук во время общенационального телемарафона. Больше всего вынужденных переселенцев стоит ожидать в Запорожской области. Все из-за того, что область и город Энергодар фактически отрезаны от поставок газа. Российские оккупанты не дают возможности восстановить поставки газа, продолжая обстрелы.

"Комментарии" писали – внезапная отставка Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой: эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, что стало последней каплей терпения президента Зеленского и, почему стоит ждать череды следующих увольнений в силовом блоке.





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