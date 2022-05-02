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Победобесие и танцы на могилах солдат: в Москве разместили плакаты с указанием годов 1945-2022

Российские пропагандисты снова решили блеснуть креативом

2 мая 2022, 11:50 comments1245
Автор:

Кравцев Сергей
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В преддверии 9 мая в России набирает обороты победобесие. Но, если в предыдущие годы российские пропагандисты активно распространяли лживые лозунги, то теперь принялись искажать даты, примеряя их тому, что происходит в наши дни. Так в Москве появились плакаты к 9 мая, когда россияне отмечают свой День победы во Второй мировой. На них кроме слова "победа" видны даты "1945-2022". Как передает портал "Комментарии", на этот факт обратила внимание российская журналистка Татьяна Фельгенгауер. В Twitter она разместила фото после увиденного на московских улицах.

Победобесие и танцы на могилах солдат: в Москве разместили плакаты с указанием годов 1945-2022

Плакаты в россии. Фото: из открытых источников

Татьяна Фельгенгауер поинтересовалась, о чем могут говорить эти даты и в своем ли уме те, кто утверждал такие плакаты.

Журналиста отметила, что ранее подобные плакаты с датами 1945-2022 ей не приходилось видеть. В то же время некоторые подписчики Татьяна Фельгенгауер отметили, что такой креатив российских пропагандистов бы виден и раньше. Другие пользователи соцсети отмечали, что пока что волноваться не стоит, так как в данном случае акцент сделан на том, чтобы отсчитать, сколько прошло лет от победы 1945 до нынешнего года.

Также пользователи соцсети обратили внимание на то, что даты 1945-2022 есть на некоторых юбилейных товарах, которые специально выпустили ко Дню победы.

Были и такие пользователи соцсети, которые начали утверждать, что власть в россии принялась искажать понятие "борьбы с нацизмом", потому что там не осталось больше тех, кто реально с ним боролся. Также были и те, кто увидел дурной знак для россии в таких датах, которые свидетельствую о том, что до 2022 года россия побеждала, а потом началась сплошная полоса поражений.

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Победобесие и танцы на могилах солдат: в Москве разместили плакаты с указанием годов 1945-2022 - фото 2



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