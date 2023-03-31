Почему Кадырова охватил страх – действительно ли падение "кадыровщины" неизбежно

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кадыров боится Путина и чувствует угрозу своему правлению в Чечне. По их мнению, об этом говорит недавний случай, произошедший в городе Гудермес, где двое неизвестных открыли огонь по местному отделению полиции. Их быстро ликвидировали, а на место происшествия так же быстро приехал и сам Кадыров. Таким шагом, как считают эксперты, он пытался сохранить свой имидж и показать, что любая форма сопротивления будет устраняться. Плюс – его явно волнует потенциальное сопротивление в Чечне и подрыв своего авторитета, что может вылиться в увеличение роли "кадыровцев" в войне против Украины. Согласны ли с предположениями представителей ISW? Есть ли вероятность, что "кадыровщина" будет уничтожена раньше путинского режима – или же они падут одновременно? Издание "Комментарии" с такими вопросами обратилось к экспертам.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

C уходом Путина кресло под его "чеченским псом" моментально зашатается

Политтехнолог Борис Тизенгаузен не сомневается, что Кадыров боится за свою жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Напомню, что он в прошлом году требовал от Москвы ПВО для себя. То есть, явно боялся, что его уничтожат. Вопрос, правда, кого боялся. Американцев, которые с помощью дрона уничтожили иранского генерала Сулеймани? Или же своих, понимая, что военные или силовики, с которыми у него давнишний конфликт, могут пойти на его уничтожение? Были также его странные заявления в стиле "я ухожу/не ухожу". Куда-то пропали в последнее время победные ролики "кадыровцев". Да и сам чеченский диктатор исчез из информационного поля", – отмечает эксперт.

По его мнению, то, как сейчас выглядит Кадыров (чрезмерно распухший), дает основание говорить о его болезни. Либо об отравлении.

"И то, что он выписывает себе врача из Эмиратов, говорит о тотальном недоверии правителя Чечни к своему окружению. То, что Кадыров на руководящие должности поставил всех своих родственников – это не только о "кумовстве" (как сказали бы у нас), но и потому что боится всех. Никому, кроме родни, не доверяет. И, конечно, Кадыров без Путина – никто. Чечня заливается дотационными деньгами из российского бюджета под завязку именно потому, что Путин так решил. Хозяину Кремля нужен был верный чеченский пёс. И Кадыров стал именно таковым. Так что с уходом Путина (в том или ином виде), кресло под его "чеченским псом" моментально зашатается", – прогнозирует Борис Тизенгаузен.

Он уверен, что Кадырову после ухода Путина придется либо куда-то бежать, либо пытаться максимально милитиризироваться и поиграть в какую-то независимость. Заявить, к примеру, что у него есть частная армия – и он намерен отделиться от РФ. Но вряд ли Кадыров на последнее пойдет, считает эксперт. Чечня, поясняет он, не протянет без дотаций. Ведь ставленник Путина совершенно не занимался развитием ее экономики. При любых раскладах для Кадырова всё закончится плохо, констатирует Борис Тизенгаузен.

Кадырову важнее сейчас максимально защитить свой режим, а не распорашивать силы

Политолог Дмитрий Воронков считает, что Кадыров боится не столько Путина, сколько ухода того. Что однозначно приведет к падению кадыровского режима.

"На фоне путинского фиаско в Украине в военном плане, его влияние ослабевает. И в российских элитах назревает раскол. Как и внутри Чечни, где есть "кадыровцы", а есть чеченцы, которые всегда выступали против Кадырова и его своры. И также жители республики могут воспользоваться общим ослаблением путинского режима (который всегда стоял за Кадыровым), попытавшись вернуть себе независимость. Миф о мощи российской армии развенчан. Бить ее станет легче. Всем", – поясняет эксперт.

Что касается участия "кадыровцев" в войне против Украины, то Кадыров будет стараться его минимизировать, предполагает Дмитрий Воронков.

"Ему важнее сейчас максимально защитить свой режим, а не распорашивать силы. Тем более, перед глазами пример массового уничтожения в Украине "вагнеровцев". А лишиться своей частной армии Кадыров боится. Ну, а скорое падение "кадыровщины" неизбежно, – уверен политолог. – Оно случится либо в процессе фиаско РФ в Украине и крушения путинского режима. Либо вскоре после этого".

Читайте также на портале "Комментарии" — что заставляет россиян погибать в Украине за идеи Путина – могут ли они одуматься.



