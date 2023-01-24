Почему клановость Кремля играет на руку Украине, - эксдепутат Госдумы РФ

Коррупция и клановость, лежащие в основе путинского режима, способствуют Украине в поле боя. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал российский оппозиционный журналист, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко, пишут "Комментарии".



Коррупция, лежащая в основе власти РФ, - для Украины имеет позитив

По его словам, коррупция, считающаяся болезнью государств, в России лежит в основе власти.

Путинский режим стоит на коррупции. Эта власть была создана для того, чтобы воровать. И коррупция является фундаментальной основой путинского режима, ее невозможно извлечь из этого режима и поэтому воруют. И вторая основа — это то, что иногда называется таким словом "непотизм", то есть назначение приближенных, кумовство. Но в России это носит такой характер клановости власти. То есть на самом деле Путин назначает своих приятелей, уголовников, с которым он начинал свою криминальную жизнь. Собственно, основой, так сказать, личности Путина является, безусловно, криминал”, — сказал Яковенко.

Коррупцию и тотальное кумовство он назвал основной причиной нынешнего плачевного состояния российской армии, когда многие мобилизованные, которых отправляют воевать в Украину, вынуждены сами себя одевать, а на фронт ехать почти без оружия и защиты.

“На самом деле все это близкое окружение Путина, оно, так сказать, замешано в этих кражах. И это большая, это очень хорошая новость для Украины. Потому что, если бы путинский режим не был основан на коррупции, то российская армия была бы несколько эффективнее. И если бы основой российской власти не была коррупция, эта война стоила бы больших усилий Украине и большим человеческим жизням. Поэтому можно в определенной степени поблагодарить российские власти за то, что они так коррупционны”, — убежден Яковенко.

По его мнению, руководство российской армии сегодня деградировало, и это тоже хороший знак для Украины. Примером называет процесс приватизации армии, который сейчас идет полным ходом, — это тоже очень для Украины хороший процесс, потому что это разрушает единоначалие, понимаете.

"Ведь "пригожинцы" слушаются только Пригожина, "кадыровцы" слушаются только Кадырова. Сейчас Шойгу создает свою частную военную компанию, которая тоже не будет подчиняться соответственно Генеральному штабу и Герасимову. То есть это все на пользу, все приближает крах этого фашистского государства, и становится основой того, что будет в конечном итоге третий окончательный этап развала Российской империи. Это все хорошие новости для Украины”, — считает Яковенко.

Как писали "Комментарии" ранее, война президента России Владимира Путина в Украине должна стать его коронным достижением, демонстрацией того, как далеко продвинулась Россия после распада советской империи в 1991 году. Анексия Украины должна стать первым шагом в восстановлении Российской империи. Путин намерен выставить Соединенные Штаты в качестве бумажного тигра за пределами Западной Европы и продемонстрировать, что Россия вместе с Китаем предназначена для лидерской роли в новом многополярном международном порядке. Так не вышло.

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