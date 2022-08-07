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Почему КНДР предлагает путину 100 тысяч добровольцев для борьбы с "украинским фашизмом": подробности

Войско КНДР приобрело "богатый опыт ведения контрбатарейной войны"

сегодня, 17:46
Автор:

Лиля Воробьева
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По озвученной ведущим ток-шоу российского государственного "Первого канала" Игорем Коротченко информации, 100 тысяч "добровольцев" из Северной Кореи хотят участвовать в военном вторжении, которое развязала Москва в Украине, помогая России.

Почему КНДР предлагает путину 100 тысяч добровольцев для борьбы с "украинским фашизмом": подробности

КНДР предлагает РФ 100 тысяч добровольцев (фото из открытых источников)

Эту новость, озвученную российским пропагандистом, обнародовало медиа New York Post.

Обнародовав информацию о предстоящей помощи РФ со стороны диктаторских властей Северной Кореи, российский пропагандист отметил, что войско КНДР приобрело "богатый опыт ведения контрбатарейной войны". Эти слова, по-видимому, красноречивы, если принимать во внимание ежедневные отчеты успехов дальнобойной артиллерии ВСУ с тех пор, как они используют американские ракетные системы HIMARS.

"Если Северная Корея выразит желание выполнить свою международную обязанность по борьбе с украинским фашизмом, мы должны им это позволить", — выразил свое мнение российский пропагандист.

Вместе с тем ведущий ток-шоу не сказал, где найдут такое большое количество "добровольцев" в такой авторитарной стране, как Северная Корея.

К слову, несколько стран, представляемых как государства-сателлиты РФ, уже должны предоставить собственные "добровольческие" группировки для того, чтобы воевать с Украиной. При этом, озвученную информацию об участии добровольцев из Северной Кореи на Западе оценивают как проявление того, что главе России Владимиру Путину не хватило политической воли, чтобы провести массовую мобилизацию в своей стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   На Тайване нашли мертвым высокопоставленного военного, производившего ракеты.


 



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Источник: https://nypost.com/2022/08/05/russian-state-tv-north-korea-offers-kremlin-100000-troops/
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